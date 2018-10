Napoli, notte di controlli nella movida: sequestri e multe per migliaia di euro

Domenica 21 Ottobre 2018, 14:42

Gli agenti della polizia municipale dell'unità operativa Vomero sono stati impegnati nel presidio delle strade della movida per tutta la notte; in via Aniello Falcone sono stati elevati numerosi verbali per varie infrazioni al Codice della Strada, mentre in via Stanzione il titolare di un pubblico esercizio è stato sanzionato per aver occupato suolo pubblico con il posizionamento di tavoli e sedie senza alcun titolo concessorio e la stessa sanzione era applicata per un pub di via Ruoppolo che eccedeva nell'occupazione rispetto a quanto autorizzato. In piazza Vanvitelli il titolare di un'edicola è stato verbalizzato per occupazione eccedente rispetto al titolo concessorio in quanto aveva posizionato panchetti aggiuntivi tali da occupare l'intero marciapiedi. Anche in via De Mura e in via Rossini sono stati sanzionati i titolari di un pubblico esercizio per occupazione abusiva, mentre 10 attività sono state sanzionate per il mancato rispetto della raccolta differenziata e due privati cittadini perché conferìvano i rifiuti fuori dall'orario stabilito.Gli agenti hanno pattugliato anche la zona di Santa Chiara e San Giovanni Maggiore Pignatelli per il rispetto dell'ordinanza emanata dal sindaco in materia di movida e sicurezza, verbalizzando cinque gestori di pubblici esercizi in quanto diffondevano musica ad alto volume e due gestori perché non rispettavano l'orario di chiusura. Inoltre per un titolare è scatatta anche la sanzione perché sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa e dell'autorizzazione sanitaria. L'ammontare delle sanzioni è di circa 23.000 euro.Nella zona di Chiaia gli agenti della municipale hanno presidiato per tutto il fine settimana il Lungomare, l’area di piazza Trieste e Trento e le strade limitrofe a contrasto dell’ambulantato abusivo. In particolare sono state sottoposte a sequestro 348 borse contraffatte recanti marchi di famose griffes, 169 pezzi di giocattoli privi del marchio CE e 45 paia di calzini posti in vendita senza autorizzazione e in zona vietata al commercio itinerante. Nelle strade principali interessate dai flussi veicolari connessi alla movida sono stati sanzionati nove parcheggiatori abusivi con relativo ordine di allontanamento ed elevati 153 verbali per la sosta. In via Santa Lucia, a seguito di una segnalazione, un’enoteca e un ristorante sono stati multati per insegna pubblicitaria abusiva, con una multa di 413 euro. Nella zona dei Baretti di Chiaia sono stati fermati 12 motorini alcuni dei quali sanzionati per il transito nella Ztl e per circolazione contro il senso di marcia o mancata revisione, oltre che multati 39 veicoli in divieto di sosta. I controlli in materia ambientale, anche in collaborazione con gli ispettori Asia, si sono concentrati in via Santa Lucia, via Orsini, via Chiatamone e Quartieri Spagnoli, a seguito dei quali sono stati multati tre ristoranti e un bar per mancato rispetto della differenziata per un importo complessivo di 2.000 euro secondo quanto previsto dall’ordinanza sindacale sui rifiuti. Inoltre, in piazza Amedeo e via Giordano Bruno tre residenti sono stati multati perché sorpresi a sversare fuori orario.