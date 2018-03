Venerdì 30 Marzo 2018, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 09:40

Nuovo allarme bomba stamattina sulla metropolitana Linea 1 per un pacco sospetto lasciato alla stazione Colli Aminei. Circolazione sospesa per alcuni minuti. A distanza di poche ore dall’allarme di ieri sera alla fermata Università, la polizia è tornata a ispezionare il metrò. La busta incustodita, alla fine, si è rivelata contenere una macchina telecomandata.A seguito di una segnalazione di un attento macchinista alla sala operativa, i dirigenti coordinatori della centrale hanno immediatamente attivato le procedure di sicurezza, sospendendo per una decina di minuti la circolazione, senza recare disagio all'utenza e fatto intervenire gli organi preposti, che hanno bonificato l'area. I treni sono stati fermati prima di giungere alla stazione Colli Aminei. «I dipendenti di Anm e della vigilanza privata - dichiara Fabio Cuomo - prontamente fanno sempre la loro parte, ma c'è bisogno dell'attenzione di tutte le istituzioni, perché la metropolitana di Napoli da sempre è considerata un punto sensibile ed oggi più che mai non bisogna abbassare la guardi».