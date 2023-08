Napoli, omicidio a piazza Municipio: 24enne ucciso a colpi di pistola da un 16enne: lite per il parcheggio

Omicidio a piazza Municipio, nel cuore di Napoli. Il corpo di un ragazzo di 24 anni, Giovambattista Cutolo, incensurato, è stato ritrovato all'alba senza vita.

Il giovane è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco.

Cutolo, da quanto emerso, era musicista della orchestra Scarlatti Young. L'assassino ha 16 anni. Uno scooter parcheggiato male sarebbe il movente dell'omicidio.

Determinanti per la squadra mobile di Napoli, che sta indagando sull'accaduto, sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

La vittima era in compagnia della fidanzata quando è scoppiata la lite. L'assassino ha esploso tre colpi di pistola ed è stato fermato dagli agenti intorno alle 5 di stamattina. Ricostruita la dinamica dell'omicidio.

La vittima era in compagnia della fidanzata e di un gruppo di amici, quando ha incrociato una seconda comitiva di giovanissimi con i quali è esploso un diverbio per futili motivi. A causare la scintilla un ciclomotore parcheggiato in doppia fila.

Il presunto assassino, al momento del litigio, si trovava in disparte. Poi improvvisamente - e la scena sarebbe stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza stradale - si è avvicinato al gruppo 'rivale' tirando fuori una pistola, che al momento non è stata ancora trovata, ed esplodendo in rapida successione tre colpi che hanno centrato alla schiena Cutolo.

Sono ancora in corso indagini per ritrovare l'arma e identificare gli altri partecipanti alla folle rissa.

Nulla da fare per la vittima che è morta sul colpo.