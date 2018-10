CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Ottobre 2018, 08:37

È prima in classifica, è imbattuta dopo tre giornate di campionato e punta allo scudetto. Ma non ha più l'impianto dove giocare. È la Dike, il club partenopeo di A1 femminile che da anni tiene alto il vessillo dello sport dei canestri partenopeo, tra semifinali scudetto, playoff da protagonista e un vivaio di eccellente livello. Da qualche giorno la società ha scoperto che la Palestra B del Palavesuvio, dove vengono effettuate le gare di campionato (e che è stata chiusa a lungo nella scorsa stagione per motivi di agibilità generale del complesso di via Argine), resterà off limits dal 10 novembre prossimo fino a marzo. Il motivo? I lavori previsti per le Universiadi, che riguardano anche questo impianto, a partire dal palasport principale che ospiterà ginnastica artistica e ritmica e le palestre collaterali, compresa la B, che fungeranno da campi di allenamento e riscaldamento. Che ci sarebbe stato lo stop alle attività era certo fin da mesi fa, ma non era ancora ufficiale. Perché l'ufficialità è arrivata in questi giorni per tutti gli impianti.