Reddito di cittadinanza anche a 40 parcheggiatori abusivi: tutti indagati

Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato a 40 persone indagate in quanto percepivano il reddito di cittadinanza omettendo di comunicare le variazioni di reddito derivanti dall'attività di parcheggiatore abusivo. L'avviso è stato notificato dagli agenti del Commissariato San Ferdinando su delega della Procura di Napoli.

Le indagini, avviate nel dicembre 2018 e terminate un anno dopo, hanno consentito di documentare che gli indagati svolgevano stabilmente l'attività di parcheggiatore abusivo in via Chiatamone, Riviera di Chiaia, largo Vasto a Chiaia, via Nisco, via Orsini, via Carducci e via Fornari, nonché sul lungomare Caracciolo. I numerosi servizi di contrasto a tale fenomeno illecito hanno permesso di sequestrare somme di denaro agli indagati.

Inoltre, verifiche effettuate presso l'Inps hanno evidenziato che gli stessi percepivano il reddito di cittadinanza. Pertanto, è stata anche attivata la procedura per la revoca del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

