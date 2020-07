I carabinieri hanno denunciato 11 parcheggiatori abusivi nel corso di controlli eseguiti nei quartieri di Bagnoli e Posillipo, a Napoli, 15 le contravvenzioni elevate. Per tutti gli abusivi è scattato l'ordine di allontanamento dai luoghi dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. Le «tariffe» imposte agli automobilisti andavano dai 3 fino ai 10 euro nei pressi dei lidi balneari di Posillipo.

I militari del Comando provinciale di Napoli hanno stimato - per gli abusivi - guadagni quotidiani di centinaia di euro. I controlli si sono concentrati alla riviera di Chiaia, sul lungomare di via Caracciolo ed a Piazza Vittoria. Qui sono stati 5 i parcheggiatori abusivi sorpresi nel raggio di poche centinaia di metri- Due erano «specializzati» per la sosta di soli motocicli, collocati anche sui marciapiedi.

