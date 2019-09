Venerdì 27 Settembre 2019, 13:37

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Afragola, nel corso di un servizio antidroga, sono intervenuti nel Parco Verde di Caivano, in via Circumvallazione Ovest, dove hanno notato una donna che sostava nei pressi dell’ingresso del rione.La donna, alla vista della Polizia, ha iniziato ad agitarsi e, controllata, è stata trovata in possesso di un sacchetto di cocaina per un peso di circa 130 grammi.Angela D’Amico, 45enne con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.