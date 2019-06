Napoli, botte e coltellate: ragazzo ferito dal branco in piazza Carlo III

Giovedì 27 Giugno 2019, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa notte intorno alle 2 un ragazzo di 26 anni, incensurato, è stato trasportato al Loreto Mare: aveva due ferite da taglio nella parte sinstra della spalla.Secondo quanto hanno potuto ricostruire i carabinieri della Compagnia Stella, il giovane aveva discusso per futili motivi con un passante in piazza Carlo III. Poco dopo è stato accerchiato e picchiato da 7/8 ragazzi. Uno di questi l’ha colpito con due coltellate. Le lesioni sono ritenute guaribili in 10 giorni.