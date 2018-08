Giovedì 9 Agosto 2018, 19:23

Finalmente riaperta la viabilità interrotta a piazza Garibaldi. Le corsie che congiungevano i due lembi di corso Garibaldi e che tagliavano in due la piazza, hanno ripreso a funzionare regolarmente prima del previsto. I lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, e che avevano fatto diventare la marcia a senso unico, dovevano terminare dopo Ferragosto e invece, grazie ad un superlavoro di coordinamento della municipale al comando di Alfredo Marraffino e della ditta esecutrice, che hanno lavorato senza sosta, sono finiti oggi. Quel che resta ancora visibile sono cantieri dovuti a cavi telefonici che comunque non pregiudicano la viabilità che negli ultimi due mesi è letteralmente andata in tilt. Un decongestionamento che, in questo periodo, favorisce soprattutto il passaggio dei bus turistici perennemente bloccati nel traffico nei giorni scorsi.