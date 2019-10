Napoli, costi di gestione troppo alti: stop alla Scandone e a quattro piscine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Ottobre 2019, 07:00

Tre milioni e 600mila euro il costo della ristrutturazione della piscina Scandone per le Universiadi con il rischio che le squadre di pallanuoto della città emigrino tutte per gli alti costi di gestione e di fitto richiesti per l'utilizzazione della vasca in occasione del campionato. Il resoconto dei costi delle piscine è inquietante: la Scandone costa per Posillipo e Cesport 654 euro a partita secondo le tabelle comunali. La Canottieri Napoli ha deciso di emigrare a Casoria dove paga 300 euro a partita, l'Acquachiara giocherà la serie A2 al costo di 200 euro tutto compreso: acqua, servizi e tabellone.