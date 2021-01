Napoli, tre fratelli forzano il posto di blocco e aggrediscono i vigili urbani: arrestati

Gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Umberto Maddalena hanno notato tre persone che inveivano contro una pattuglia della Polizia Locale. I tre, che volevano forzare il blocco stradale predisposto dalla pattuglia, hanno minacciato e aggredito i vigili urbani fino a quando i poliziotti non sono intervenuti bloccando ed arrestando G.M., F.M. e E.M., fratelli napoletani di 45, 42 e 36 anni con precedenti di polizia, per resistenza, lesioni e minacce a Pubblico Ufficiale.

