Mercoledì 9 Ottobre 2019, 16:18

Gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e San Giorgio a Cremano hanno eseguito un controllo presso una villetta nel comune di Pollena Trocchia dove hanno identificato un uomo e una donna. Nell’abitazionesono stati rinvenuti e sequestrati due passaporti intestati ad altri soggetti, una patente di guida contraffatta, una pistola replica di una semiautomatica cal.8, priva di tappo rosso, due barattoli contenenti circa 80grammi di marijuana ed una pianta di canapa indiana.L’uomo, G.G.,55enne napoletano, è stato denunciato per ricettazione dei documenti ed inoltre, in concorso con C.A., 65enne originaria di Volla, per detenzione e produzione di sostanza stupefacente.