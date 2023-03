Porta Capuana, 22enne napoletano denunciato per ricettazione: «Le chiavi della macchina nascoste nella sala scommesse»

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un’autovettura rubata in movimento su via Cesare Rosaroll.

I poliziotti, poco dopo, hanno rintracciato il veicolo in piazza San Francesco a Capuana e, grazie alle descrizioni di alcuni passanti che avevano visto il conducente parcheggiare l’auto, hanno rintracciato in via Albanese l’uomo; inoltre, quest’ultimo ha raccontato di aver nascosto le chiavi della macchina in una sala scommesse poco distante.

Un 22enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per ricettazione, mentre il veicolo è stato riconsegnato al proprietario.