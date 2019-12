Posillipo continua a “perdere pezzi”. Stavolta sono i pini tra via Posillipo ed il tratto finale di via Manzoni ad essere interessati da nuovi abbattimenti. Fusti ritenuti pericolosi e su cui è necessario agire al più presto. Una decisione, quella del comune, che ha lasciato perplessi e preoccupati cittadini e commercianti della zona.



«Siamo alle solite - commentano in strada - ed a pagare siamo sempre noi. Adesso la strada è chiusa e non c’è nessuno a lavoro. Non abbiamo avuto avvertimenti e soprattutto non conosciamo le tempistiche di questo nuovo intervento. Sappiamo solo che la strada rimarrà off limits a tempo indeterminato e questo crea problemi sia per i collegamenti che per le attività commerciali».

A scatenare le proteste però, sono soprattutto gli abbattimenti degli alberi. Azioni che già nel recente passato, hanno sollevato un vespaio di polemiche.

«Ormai da zona verde stiamo diventando un deserto. I pochi albero che ancora resistono hanno i giorni contati a quanto pare. Siamo contrari a queste nuove potature. Posillipo non può più essere deturpata in questo modo. Stiamo stracciando la cartolina più bella di Napoli».

