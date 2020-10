Pozzuoli: accoltellato sotto casa, ​l'aggressore preso dalla polizia

Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l’ospedale di Pozzuoli poiché un giovane era stato accoltellato all’esterno della sua abitazione a Monterusciello. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e da alcuni presenti, hanno rintracciato il presunto aggressore presso l’ospedale di Giugliano in Campania dove si era recato per farsi medicare in seguito alla colluttazione, e l’hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 10 cm. L.D.B., 27enne napoletano, è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio, convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

