Pozzuoli, uccide a coltellate il fratello minore dopo una lite: arrestato

Dramma nella notte a Pozzuoli dove un 53enne ha ucciso a coltellate il fratello di 44 anni al termine di una lite per futili motivi. L'omicidio è avvenuto intorno alle 3 in via Catullo, in una casa popolare nel Rione Toiano dove i due fratelli vivevano insieme all'anziana madre che ha assistito alla scena. L'assassino, Filippo Lucignano, si è consegnato ai poliziotti del commissariato di Pozzuoli giunti sul posto. Rinvenuto anche il coltello da cucina utilizzato dall’uomo che ha colpito più volte il fratello alla schiena e al petto. La vittima, Rosario Lucignano, aveva diversi precedenti penali. Sulla salma è stata disposta l’autopsia da parte del magistrato di turno. Il 53enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale. © RIPRODUZIONE RISERVATA