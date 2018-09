Sabato 15 Settembre 2018, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2018 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pregiudicato di Scampia, Eduardo Murolo, di 37 anni, con precedenti per droga, è arrivato ieri pomeriggio con un colpo di pistola in un piede al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli. L’uomo, che si sarebbe fatto accompagnare da un passante, ha riferito ai carabinieri di essere stato aggredito in via Toscanella. Sarebbe stato avvicinato da quattro sconosciuti che, senza alcun motivo, lo avrebbero bloccato in strada, lo avrebbero picchiato e, prima di andarsene, gli avrebbero sparato centrandolo al piede. Nel corso dell’immediato sopralluogo sul punto indicato non sono state trovate tracce di sangue o elementi a conferma della sua versione, che al momento resta al vaglio degli investigatori. Le indagini sono affidate ai carabinieri.