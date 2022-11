Napoli, prima al teatro San Carlo: nuovo dispositivo per le auto

C'è l'inaugurazione della stagione Opera 2022/2023 al teatro San Carlo di Napoli, fissata per sabato 26 novembre. E, per questo, scatta un particolare dispositivo di circolazione in piazza Trieste e Trento e via San Carlo. In particolare, da mezzogiorno e fino al termine dello spettacolo entra in vigore il divieto di con rimozione coatta e il divieto di fermata nella piazza ed è sospeso il parcheggio dei taxi di fronte al Massimo.