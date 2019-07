Napoli, animalisti in piazza per il pitbull ucciso: i poliziotti insorgono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Luglio 2019, 08:30

«Licenziato», «ricercato» e «assassino». Parole forti quelle usate dai manifestanti nel corso della protesta che si è svolta ieri in via Rosaroll, dove la scorsa settimana un cane è stato ferito a morte da un poliziotto durante il controllo di un pregiudicato agli arresti domiciliari. In piazza i rappresentanti del Partito Animalista Europeo, dell'Ente protezione animali e dell'Organizzazione internazionale protezione animali per chiedere giustizia per Rocky, l'animale ucciso.