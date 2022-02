Carceri, a Napoli sit in dei sindacati della polizia penitenziaria: «Situazione ai limiti del collasso»

«Rammarico e insoddisfazione» vengono espressi dai sindacati della polizia penitenziaria della Campania (Osapp, Uil Pa pp, Sinappe, Uspp, Fns Cisl, Cnpp e Fp Cgil) in una nota congiunta nella quale viene anche annunciata la prosecuzione dello stato di agitazione indetto lo scorso 9 febbraio e una manifestazione con presidio e volantinaggio dinanzi alla sede del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria a Napoli per chiedere «aiuto ai cittadini».

Con le due iniziative i sindacati puntano il dito contro «lo stato d'immobilismo serbato dall'amministrazione penitenziaria regionale e centrale, alla soluzione delle non più sostenibili condizioni lavorative del personale in servizio presso gli istituti ed i servizi della Campania».

«Non volendo continuare ad assistere a una ulteriore involuzione della già grave situazione, ormai ai limiti del collasso», spiega la nota congiunta, «e per esternare il proprio legittimo dissenso», si è deciso di organizzare nei prossimi giorni il sit-in «per forzare lo stagnante e perdurante immobilismo e chiedere a tutti i cittadini di aiutarci e di sostenere questa nostra protesta, in quanto una società è degna di essere denominata civile solo se anche le sue carceri sono in grado di garantire dignità di vita a chi è recluso e se le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria sono almeno accettabili considerato che in tali luoghi svolge la sua difficile ed importante attività».