Pusher senegalese fermato al Vasto si scatena in caserma, carabiniere ferito

Martedì 25 Settembre 2018, 19:03

I carabinieri della Compagnia Stella hanno tratto in arresto in via Milano per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il senegalese 28enne Cisse Buba, già noto alle forze dell'ordine.Nel corso di un servizio di osservazione i militari lo hanno colto nell’atto di cedere droga a un acquirente napoletano 49enne.La perquisizione personale a carico dello spacciatore ha portato al sequestro di 50 euro ritenuti provento di pregressa attività illecita. L’acquirente aveva invece in tasca la droga appena comprata: una dose di eroina.Durante le conseguenti operazioni in caserma il 28enne è andato in escandescenze, verosimilmente per non farsi fotografare e rilevare le impronte. Per calmarlo e bloccarlo un carabiniere ha urtato un braccio contro lo spigolo di una finestra procurandosi la frattura dell’ulna destra giudicata guaribile in 30 giorni. L’arrestato è stato sottoposto a rito direttissimo.: condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione più 2.400 euro di multa e disposta custodia in carcere