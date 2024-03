Due persone ferite a Ponticelli durante una tentata rapina nel tardo pomeriggio di ieri. Teatro dell’accaduto viale delle Metamorfosi, tra le zone “calde” del quartiere dell’area est. È qui che sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo Poggioreale, all’incrocio con via Bartolo Longo, dove alcuni soggetti incapucciati a bordo di una Nissan Qashqai risultata oggetto di furto, hanno investito Vincenzo Rienzo, 23 anni, di Acerra e Giuseppe Tulipano, napoletano di 31 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che erano a bordo di uno scooter. Quest’ultimo era stato arrestato un anno fa nel corso di un controllo dei carabinieri insieme ad altre tre persone, tra cui Emmanuel Aprea (amico di Francesco Pio Valda, il killer di Francesco Pio Maimone).

Tornando all’episodio di ieri i malviventi hanno poi abbandonato la vettura in strada e rapinato una donna della sua auto, con cui si sono dati alla fuga. I due feriti sono stati trasferiti all’ospedale del Mare, dove in serata si sono verificati attimi di tensione per l’arrivo di alcuni familiari. Attualmente Rienzo è ricoverato, in pericolo di vita, mentre per Tulipano i medici parlano di frattura alla gamba. In attesa di un quadro più chiaro, c’è stato anche un sopralluogo a cura della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli.

Erano da poco passate le 18 quando due persone sono rimaste ferite nel corso di una tentata rapina in viale delle Metamorfosi. Al momento non è stata ancora accertata l’esatta dinamica dei fatti, ma sembra che Rienzo e Tulipano si siano opposti ad alcuni malviventi la cui identità rimane per ora ignota. In attesa dell’esito delle indagini che stanno conducendo i carabinieri, cerchiamo di ricostruire cosa è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Alcuni uomini incappucciati (non si sa ancora quanti fossero) a bordo di una Nissan hanno investito la coppia di pregiudicati (Rienzo e Tulipano) che viaggiava su uno scooter. Abbandonata la vettura risultata rubata, ne hanno poi rapinano un’altra dove alla guida c’era una donna esplodendo colpi di pistola e seminando il panico in zona.

Dei due uomini rimasti feriti, uno, Rienzo, è ora intubato. I carabinieri della compagnia di Poggioreale e i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli sono intervenuti sul luogo dell’accaduto, all’altezza della stazione Circumvesuviana ma sono ancora da accertare le cause. Gli ignoti incappucciati (non si è ancora capito quanti fossero) sono fuggiti. Mentre i centauri feriti sono stati trasferiti all’ospedale del Mare.

Il 19 febbraio di un anno fa infatti Giuseppe Tulipano fu arrestato a Mergellina dai carabinieri del nucleo operativo di Napoli centro insieme ad altre tre persone, perché trovati in auto con una pistola rubata. Quella notte, intorno alle due, i militari arrestarono per porto illegale di arma comune da sparo e ricettazione Emmanuel Aprea, all’epoca 18enne (indagato con Francesco Pio Valda per il tentato omicidio di Ciro Marigliano il 16 febbraio 2023 a San Giovanni a Teduccio), Antonio De Cristofaro, di 24 anni, Tulipano e un 20enne incensurato. I quattro stavano percorrendo il lungomare, quando vennero fermati. Nel veicolo venne rinvenuta una pistola Beretta (rubata) calibro 7,65 con 6 proiettili e 1.600 euro in banconote.