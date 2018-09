Napoli ricorda Salvo d'Acquisto 75 anni dopo la morte

Lunedì 24 Settembre 2018, 14:46 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 14:51

Ricordato stamani a Napoli il 75esimo anniversario della morte del servo di Dio e Medaglia d'Oro al Valor Militare Salvo d'Acquisto, il vicebrigadiere napoletano dei carabinieri che a soli 22 anni, da vicecomandante della stazione di Palidoro, offrì la propria vita per salvare quella di 22 cittadini di Torrimpietra che un reparto delle SS tedesche si accingeva a fucilare per rappresaglia.Questa mattina il comandante interregionale Ogaden, generale di Corpo d'Armata Vittorio Tomasone e il Generale di Brigata Maurizio Stefanizzi, comandante della Legione «Campania», alla presenza di familiari di D'Acquisto e di rappresentanze dell'Arma ha deposto un cuscino di fiori sulla tomba del vicebrigadiere nella Basilica di Santa Chiara. A seguire, la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alla Medaglia d'Oro, in piazza Salvo D'Acquisto.