Napoli, rifiuti, topi morti e sosta vietata: così muore la borghese via Crispi

Un topo morto accanto al marciapiede, decine di auto - parliamo di auto costose - sul marciapiede, tanti scooter in fila e in sosta vietata. Benvenuti nella Napoli che conta, quella degli immobili liberty, dei fitti simili a Parigi o Manhattan, della borghesia che conta.



Ogni giorno decine di professionisti parcheggiano l’auto in modo incivile all’esterno del Grenoble, non curandosi delle più elementari regole di convivenza. Inutile commentare i sacchetti della spazzatura, almeno quella - la monnezza - è identica in ogni quartiere dell’area metropolitana.

Ultimo aggiornamento: 13:05

