«Non se ne è andato solo Luciano, ma anche una parte della nostra vita. Tante feste, tante cene, tante telefonate...tante cose insieme condivise. Non era un personaggio. Io ne ho visti...

E' morta l'attrice Ilaria Occhini, aveva 85 anni, da più di 50 compagna dello scrittore Raffaele La Capria: tra i numerosi riconoscimenti anche il David di Donatello per...

Una 22enne si è lanciata dal settimo piano della palazzina in cui abitava in via Fedro, a Mergellina. La donna, morta sul colpo, si trovava sul terrazzo di casa a prendere il sole quando...