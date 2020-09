I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Bagnoli hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un 28enne incensurato del Rione Traiano. È stato sorpreso in Via Marco Aurelio mentre cedeva cocaina ad alcuni «clienti».

Bloccato prima che potesse fuggire, il 28enne è stato perquisito. Nelle sue tasche 12,3 grammi di cocaina suddivisi in 33 dosi. In manette, l'uomo è stato tradotto al carcere di .

