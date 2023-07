Napoli, rissa in strada tra donne: 30enne finisce in ospedale

Intervento dei Carabinieri nella tarda serata di ieri in via Cristoforo Colombo a Napoli per una rissa tra donne.

Una 30enne di origini srilankesi sarebbe stata aggredita da alcune connazionali, per passati dissidi ancora poco chiari. La donna sarebbe stata presa a pugni e calci e avrebbe battuto violentemente la testa a terra.

Soccorsa dal 118, la 30enne è stata portata all'ospedale San Paolo.

È in osservazione per un trauma cranico, non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili.