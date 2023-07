Rissa in centro, Mastella ai commercianti: «Siate sentinelle»

Sono stati individuati i responsabili della maxi rissa tra giovani che si è consumata martedì scorso nel centro storico di Benevento, in piazza Vari, e che aveva richiesto per alcuni il ricorso alle cure del pronto soccorso.

"Devo complimentarmi con l'Arma dei carabinieri - ha dichiarato il sindaco Clemente Mastella - per la rapidità investigativa con cui sono stati individuati i sette soggetti, di nazionalità italiana e tunisina, coinvolti in una rissa negli scorsi giorni in pieno centro città".

"Resta però il rammarico - continua - per quest'ulteriore episodio di violenza che ancora una volta sembra abbia visto unirsi, in una diabolica miscela, la giovane età e l'abuso di alcol.

Tutte le forze istituzionali e civili della città devono unire le forze: il livello di sicurezza urbana di Benevento è un patrimonio di rara importanza e occorre fare di tutto per preservarlo".

"Oltre allo sforzo pedagogico cui siamo chiamati tutti - continua il primo cittadino -, mi rivolgo ai commercianti: niente alcol ai minorenni e a chi dà segni evidenti di essere andato troppo oltre. Le regole vanno rispettate e i controlli devono essere severi su questo punto ma è agli stessi commercianti che mi rivolgo in modo accorato: siate le prime sentinelle proprio per preservare, da cortocircuiti di insicurezza urbana e violenza, il potenziale e il valore del vostro investimento".

"Tutti siamo chiamati - conclude Mastella - a proteggere la vivibilità di Benevento dal rischio di certe derive che purtroppo non sono così irrealistiche".