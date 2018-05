Napoli, un'altra rissa tra ragazzini ai baretti di Chiaia: «Situazione fuori controllo»

Domenica 20 Maggio 2018, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 09:15

Notte di terrore e violenza quella che si è vissuta a via Bisignano a Napoli.Ancora una volta bande di ragazzini si sono affrontate ai baretti di Chiaia tra la folla impaurita e inconsapevole di cosa stesse accadendo. Le urla e il caos generato dalla rissa hanno risvegliato l’intero quartiere nel cuore della notte. Erano quasi le 3 quando diversi giovani hanno iniziato a picchiarsi davanti agli occhi di tutti. Cinque minuti di follia terminata poi con l’inseguimento di alcuni ragazzini in fuga in direzione di piazzetta Rodinò.«Non c’è ordinanza o legge che tenga», dichiarano i membri del comitato Chiaia viva e vivibile. «Questa zona e del tutto fuori controllo e nessuno riesce a farci nulla. Non si sono viste le forze dell’ordine e tutto è successo senza alcun intervento di chi avrebbe dovuto prevenirlo e tutelarci. Vogliamo sicurezza per noi e per le nostre famiglie».