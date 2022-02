Napoli, ruba la benzina da sei scooter: arrestato

In via Matteo Renato Imbriani, a Napoli, scatta la segnalazione di un furto ai danni di alcuni scooter in sosta.E i poliziotti, giunti sul posto, sorprendono un uomo mentre preleva la benzina da un motociclo e lo bloccano: è in possesso di due tubi in plastica e, nel vano sottosella, ci sono tre bottiglie contenenti carburante e diversi arnesi atti allo scasso. Benzina sottratta ad altri sei motocicli parcheggiati nelle vicinanze. L.L., 43enne napoletano con precedenti di polizia, cviene quindi arrestato per furto aggravato e il motociclo utilizzato sottoposto a sequestro.

