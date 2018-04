Venerdì 13 Aprile 2018, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 10:37

Raid armato o festeggiamenti per la scarcerazione di un boss locale: queste le ipotesi sui colpi di pistola esplosi la scorsa notte nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. La segnalazione alla centrale operativa della Questura è giunta intorno alle 1,30. In via Sorrento le volanti hanno trovato 5 bossoli calibro 9X21. Gli agenti hanno controllato l'area: non sono stati rilevati danni e neppure si è registrato l'ingresso di feriti per colpi d'arma da fuoco negli ospedali partenopei. Sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato.