Napoli, emergenza baby gang: sassaiola contro le auto in transito in via Arenaccia

A Napoli, come in tante altre metropoli, la notte diventa lo scenario perfetto per le violenze e le follie causate dalle baby gang e non solo. La scorsa sera, infatti, nel capoluogo campano, più precisamente in via Arenaccia, un gruppo di ragazzini ha iniziato a lanciare sassi contro le auto in transito per puro divertimento, rischiando non solo di danneggiare le vetture ma soprattutto di provocare degli incidenti.

Fortunatamente, il tutto è stato documentato da un residente che ha segnalato la situazione al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha prontamente denunciato la situazione sui suoi canali social. «Vanno fermati prima di una tragedia. Intere zone in mano a piccoli delinquenti e senza controlli», dichiara Borrelli sul suo profilo twitter ed instagam.

«Abbiamo allertato le forze dell’ordine su questa situazione chiedendo interventi prima che possa verificarsi qualcosa di molto grave o addirittura una tragedia - aggiuge il deputato - In questa zona della città, come in altre, c’è bisogno di maggiore presenza di pattuglie e agenti affinché si possa ripristinare la sicurezza e la legalità. Per quanto riguarda il discorso baby-criminalità, sono anni che diciamo che serve rieducazione, modifiche al sistema giuridico per i minori e interventi sulle famiglie di questi ragazzini evidentemente educati alla cultura della violenza».