Scampia, ergastolo ai killer di Landieri: «Vittima innocente della faida»

Venerdì 5 Ottobre 2018, 07:00

Amava quel bigliardino, perché era l'unica alternativa possibile ad una casa popolare priva di luce e di spazio. Amava quel bigliardino e quando arrivarono i killer, fu l'ultimo a lasciare la presa, provando una fuga inutile, disperata. Fu centrato alle spalle, ucciso dagli scissionisti in quella sorta di guerra sporca chiamata faida di Scampia. Quattordici anni dopo - era il sei novembre del 2004 - c'è una verità giudiziaria sull'omicidio di Antonio Landieri, il 25enne colpito per errore, l'«Et» di Secondigliano ammazzato senza un motivo e senza alcun coinvolgimento con fatti di droga e camorra.Aula 413, è il gip Giovanna Cervo a firmare condanne per i killer dell'omicidio Landieri: ergastolo per Giovanni Esposito, Davide Francescone e Ciro Caiazza; 17 anni e quattro mesi per i due collaboratori di giustizia Gennaro Notturno e Pasquale Riccio, con un verdetto che supera anche la richiesta di condanna della Dda; assoluzione piena invece per Cesare Pagano, boss della prima ora dell'ala scissionista che era stato indicato come mandante (difeso dal penalista Domenico Dello Iacono, è stato invece scagionato da uno degli esecutori, il pentito Gennaro Notturno, che invece tira in ballo Raffaele Amato); e l'altro collaboratore di giustizia Giovanni Piana.