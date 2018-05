Venerdì 18 Maggio 2018, 19:17

Gli agenti della Squadra Mobile sezione Falchi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di Luca Donnarumma, 32enne pregiudicato, per il reato di rapina.Il 10 marzo scorso, in via del Formale, a bordo del suo scooter di colore bianco, a forte velocità e con il volto travisato da uno scaldacollo nero, il giovane napoletano strappava di mano a una persona che faceva rientro a casa il suo cellulare, spingendolo contro il muro e causandogli lesioni personali.I poliziotti, grazie anche alle informazioni e ai dettagli relativi all’aspetto fisico forniti dalla vittima, sono riusciti a risalire a Donnarumma, già conosciuto per numerosi precedenti penali.