Napoli, raid vicino alla scuola: 14enne presa a calci per rubarle il cellulare

È stata aggredita da due ragazzini, a pochi passi dalla sua scuola, dove finalmente era tornata dopo i lunghi e difficili mesi vissuti in lockdown. Erano a bordo di uno scooter, poco prima delle 8, all’incrocio tra via Foria e via Annibale De Gasparis. Due teppisti, probabilmente minorenni, senza scrupoli e senza pietà. Prima l’hanno presa a calci, poi le hanno strappato il cellulare dalle mani continuando a malmenarla benché la giovane fosse...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati