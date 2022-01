Napoli, la scuola Fava-Giove circondata da erbacce e rifiuti

Non è una foresta inaccessibile, ma il cortile della scuola Fava-Giove, plesso de Simone in pieno centro a Napoli. L'istituto comprensivo statale, che ospita le classi dell'infanzia, è circondato da una discarica. Una discarica a cielo aperto. Le piante non vengonopotate da novembre scorso, nonostante le segnalazioni inviate dal dirigente scolastico e dai genitori dei piccoli alunni. «Così l'incuria favorisce il degrado». Sos indirizzato all'Asia e al sindaco di Napoli, che ha promesso una svolta nella gestione dei rifiuti in città. Risposte, quando?

