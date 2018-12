Giovedì 13 Dicembre 2018, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 13-12-2018 13:48

In possesso di immobili, auto di lusso, libretti di deposito ma con un reddito dichiarato molto basso. C'è questo dietro il sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli.In particolare, i finanzieri del I Gruppo Napoli hanno in primis ricostruito l'effettiva capacità patrimoniale non dichiarata di Espedito Aricò, 52enne residente a Napoli a Secondigliano, il quale nel periodo compreso tra il 1982 ed il 2014 si è reso responsabile di plurimi reati, tra i quali associazione finalizzata alla truffa, furto in abitazione e ricettazione. Per Aricò, e per la sua famiglia, la Guardia di Finanza ha registrato una consistente sproporzione tra il patrimonio a lui riconducibile e le fonti derivanti dai redditi dichiarati e/o percepiti. Il sequestro è scattato in virtù delle possibilità previste dal «Codice Antimafia.