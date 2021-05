Napoli, il Cimitero dei Colerosi sotto sequestro: tombe illustri profanate da un cantiere abusivo

Degrado, danni, crolli nei monumenti abbandonati: la Procura di Napoli interviene con un doppio provvedimento di sequestro. Dopo Villa Ebe, sono stati apposti i sigilli anche al Cimitero dei Colerosi, dove 13 sepolcri sarebbero stati danneggiati dallo sversamento di materiale di risulta proveniente dal cantiere abusivo per la costruzione di un parcheggio.

Il Cimitero dei Colerosi (attualmente in disuso) si trova in Via Fontanelle al Trivio, accanto al Cimitero delle 366 Fosse, e fu costruito per far fronte alle gravi epidemie di colera che colpirono Napoli tra il 2 ottobre 1836 e l’8 marzo 1837 e dal 13 aprile al 24 ottobre 1837. Il progetto fu affidato all'architetto Leonardo Laghezza, che si occupò anche della costruzione della Chiesa del Purgatorio. Ampliato nel 1865 e nel 1884, il cimitero ospitò circa 18mila corpi, tra cui anche quelli di alcuni nobili e ricchi, come testimoniato dalle numerose cappelle gentilizie, tombe monumentali e statue (tra cui quella di San Rocco, protettore dei colerosi, scolpita nel 1860 dai fratelli Vincenzo e Giuseppe Annibale). Tra questi ricordiamo Bernardo di Guèrard, pittore di Francesco Imperatore d’Austria, la duchessa Martina Caracciolo, Domenico Capitelli, giureconsulto, Raffaele Mariconda, avvocato, Gaetano d’Avalos, principe di Montesarchio, Carlo Antonio Manhes, generale di Francia, Francesco Durante, tenente colonnello di marina, e Achille Arnaud, incisore di medaglie.