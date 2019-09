Napoli, traffico di orologi falsi alla Stazione centrale: sequestrati 122 pezzi

Lunedì 30 Settembre 2019, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio cittadino, personale del reparto investigativo della polizia municipale di Napoli ha sequestrato 122 orologi contraffatti delle più note case produttrici internazionali.L'uomo sorpreso alla vendita avvicinava i potenziali clienti della zona di piazza Garibaldi mostrando alcuni orologi che aveva con sé. Gli agenti che effettuano servizio in borghese, insospettiti dal comportamento del giovane, lo hanno sottoposto al controllo riscontrando che aveva con sé, all’interno di uno zainetto un intero campionario di merce contraffatta. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro e la persona accompagnata presso gli uffici per identificazione per poi essere deferito all’autorità giudiziaria.Nell’ambito della repressione del fenomeno dell’abusivismo commerciale, inoltre, in via Giuseppe Pica sono state sequestrate circa 300 borse da donna di noti marchi internazionali. Il soggetto intento alla vendita di tale merce, dopo un iniziale tentativo di resistenza, è stato sottoposto a controllo ed identificazione e deferito all’autorità giudiziaria.