Napoli Servizi, de Giacomo lascia: c'è il bando per il nuovo amministratore

«Solo chi non conosce Andrea de Giacomo può essersi stupito per le sue dimissioni. De Giacomo si conferma, anche in questa occasione, persona retta ed interessato unicamente al bene dell'azienda che ha governato fino a ieri e dei suoi lavoratori. Le sue dimissioni irrevocabili, presentate a poche ore dalla lettura del testo della denuncia presentata oltre un mese fa al Tribunale delle Imprese gli consentono di difendere la correttezza e l'autonomia del suo operato senza che i destini personali si mischino con le prospettive aziendali». Così in una nota sulla vicenda Napoli Servizi il vicesindaco, Enrico Panini, il quale annuncia: «Nella giornata di lunedì verrà pubblicato il bando di evidenza pubblica per individuare il nuovo Amministratore unico».



«Desta in noi tristezza il fatto che tutto ciò accada in un anno nel quale, superata la fase più difficile, l'azienda Napoli Servizi ha il finanziamento garantito per tutto il prossimo triennio e sottoscriverà a breve un contratto di servizio con il Comune di Napoli di portata decennale. Ad Andrea de Giacomo va il nostro ringraziamento per quanto fatto, anche per quanto riguarda la capacità di ristabilire relazioni umane corrette e rispettose, e l'assicurazione che avremo modo di rincontrarci. Alle lavoratrici ed ai lavoratori di Napoli servizi ed all'intera città l'assicurazione che continuità aziendale e continuità operativa non subiranno la benché minima interruzione».

Sabato 20 Luglio 2019, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2019 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA