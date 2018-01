Martedì 16 Gennaio 2018, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2018 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni colpi di pistola sono stati segnalati intorno alle 20.30 di ieri sera in via Ventaglieri. E’ intervenuta, in seguito alla segnalazione, una pattuglia dei carabinieri. Sul posto non sono stati trovati testimoni né le persone che avevano sparato ma poco lontano, in piazza Montesanto, i militari sono stati avvicinati da G. F., 28 anni, pregiudicato, parcheggiatore abusivo, che ha dichiarato che due persone, su uno scooter e a volto coperto, gli avevano esploso contro due colpi; il primo non era partito perché la pistola si era inceppata e il secondo non lo aveva colpito. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.