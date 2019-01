Venerdì 25 Gennaio 2019, 20:25 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2019 20:29

Un 58enne napoletano, pregiudicato in libertà vigilata, è stato ferito a colpi di arma da fuoco e scaricato davanti all'ingresso dell’ospedale Vecchio Pellegrini in gravi condizioni. L’uomo, trasportato a bordo di uno scooter e abbandonato sul marciapiede, è ferito da due colpi di arma da fuoco all'addome e a una coscia.L'uomo sarebbe stato vittima di un agguato teso in un vicoletto dei Quartieri Spagnoli ed è stato assistito immediatamente dai sanitari del presidio della Pignasecca per le abbondanti perdite di sangue causate dalle ferite. La prognosi è riservata, sono in corso accertamenti della polizia.