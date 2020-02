LEGGI ANCHE

Cavalleria rusticana a Ponticelli. Nella notte si incrociano al rione Conocal, zona notoriamente controllata dalla camorra dell’area orientale di Napoli, due auto: i guidatori sono persone che si conoscono e che hanno un’amicizia in comune, una donna. Dalle parole si passa immediatamente ai fatti. Si incrociano gli sguardi e così l’aggressore estrae una pistola, la punta verso il «nemico», ed esplode due colpi senza centrare l’obiettivo.Cronache dalla città violenta, sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con gli agenti del commissariato locale assieme ai colleghi della Scientifica che hanno repertato i due bossoli esplosi dalla pistola dell’aggressore. Lo sparatore è fuggito via a razzo dopo avere esploso i colpi che fortunatamente non sono andati a bersaglio, ma sulle sue tracce sono gli investigatori coordinati dalla Procura di Napoli.Entrambi i protagonisti sono incensurati. È caccia aperta in tutto il Rione Conocal di Ponticelli alla ricerca dell’uomo che ha sparato. A quell’ora in strada c’era poca gente e nessuno ha collaborato. L’ipotesi principale è slegata da matrici camorristiche: dietro l’assurdo agguato ci sarebbe solo una donna contesa.