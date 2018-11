Mercoledì 14 Novembre 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 14-11-2018 10:27

Quattro colpi di pistola sono stati segnalati questa notte a Forcella, tra via Costa e via Santa Sofia. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha rinvenuto un bossolo in via Santa Sofia. Il luogo della sparatoria è a pochi passi da via Carbonara, nella stessa zona dove, di recente, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di un pregiudicato ritenuto vicino ai Sibillo e, successivamente, è stato fatto esplodere un ordigno contro l’automobile dello stesso uomo.