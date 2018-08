Napoli est brucia: nuova stesa nella notte, colpi di pistola anche contro i poliziotti

Lunedì 27 Agosto 2018, 07:05

Hanno sparato in aria e non si sono fermati davanti alle volanti della polizia di Stato. L'ennesima stesa messa a segno nel cuore della notte, stavolta a Ponticelli, si è trasformata nel raid di fuoco contro gli agenti delle volanti che si trovavano a pochi passi dagli uomini che impugnavano pistole e sparavano in viale dei Mosaici.I poliziotti stavano svolgendo indagando sul furto di uno scooter quando hanno sentito l'esplosione dei colpi e si sono diretti verso il luogo della stesa. All'arrivo degli agenti, i due uomini armati non si sono fermati, ingaggiando un vero e proprio conflitto a fuoco con i poliziotti che sono riusciti ad avvicinarli e costringerli ad abbandonare il motorino su cui viaggiavano.A quel punto, i due uomini sono scappati a piedi, dirigendosi verso via Bartolo Longo, e sono riusciti a far perdere le loro tracce. Nessun agente di polizia è stato ferito. Sul posto sono giunte volanti di rinforzo per setacciare il territorio e la sezione scientifica della polizia che ha eseguito numerosi rilievi e prelevato i vari bossoli lungo via dei Mosaici.L'episodio, avvenuto intorno alle 2 di notte, è sotto la lente di ingrandimento degli investigatori che potrebbero collegarlo alle altre stese messe a segno ad agosto, braccio di ferro tra i clan Rinaldi e Mazzarella.