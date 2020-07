Passeggiare lungo via Manzoni, può essere un esperienza indimenticabile e mozzafiato. La bellezza del panorama e della baia di Pozzuoli da un lato e lo scempio di un viale distrutto e sommerso dai rifiuti dall’altro. Uno spettacolo terribile che nulla a che vedere con la storia della vecchia strada panoramica di Posillipo. Un percorso di guerra, dalla Torre Ranieri al Viale Virgilio, dove gli avvallamenti e l’asfalto dissestato hanno reso tutto il percorso degradato ed insicuro.



«Questa strada - afferma il consigliere della I Municpalità Francesco Carignani - non fa onore alla nostra città. Mostra evidenti criticità come quella dei rifiuti che vengono sversati di continuo, da chi evidentemente non rema dalla nostra parte. Da chi non ha cura della cosa pubblica e non ha rispetto degli altri. Ma c’è di più. Quello che vediamo è anche il problema del verde. Dopo le potature degli scorsi mesi, tutto è rimasto in strada, generando non poche difficoltà».

Proprio questa tematica, legata alla rimozione dei pini storici ha scatenato non poche polemiche. Un piano per nuove piantumazioni - per una cifra di quattro milioni di euro - sarebbe già pronto, ma le tempistiche restano ignote.

«Non sappiamo quanto ci vorrà - conclude Carignani - ma speriamo di cominciare per Dicembre. Ovviamente andranno messe delle casse interrate - per il contenimento delle radici, che prolungheranno i tempi dei lavori - ma è l’unico modo per evitare i problemi che abbiamo adesso. Il nostro intento è quello di riconsegnare ai napoletani, una delle strade più belle della città in tempi brevi. Speriamo di riuscirci anche con l’aiuto della soprintendenza e di tutte le istituzioni in campo».

