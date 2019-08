Napoli, task force anti-abusivi: multe a tassisti e autisti Ncc

Mercoledì 21 Agosto 2019, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2019 13:59

C'è chi guidava il taxi in abbigliamento non consono, con pantaloncini corti e chi ai turisti non rilasciava la ricevuta o li prelevava fuori fila o ancora non esponeva il tariffario. Controlli della polizia municipale sui tassisti napoletani, soprattutto nella zona dell'Aeroporto, della stazione marittima come della stazione centrale. Scattate diverse sanzioni.Al posteggio del molo Beverello sono stati verbalizzati due taxi per aver prelevato clienti a meno di 100 metri; nella stessa zona ed alla Stazione Centrale sanzionati tre tassisti in pantaloncini corti. All'aeroporto è stato intercettato un tassista di un altro comune che prelevava clienti alla fermata dell'Alibus: verbalizzato e segnalato al comune di provenienza. Anche la zona del centro storico è stata oggetto di controlli, e in piazza Museo è stato fermato e verbalizzato un bus che svolgeva servizio per conto di un gruppo di turisti, poiché a bordo si è riscontrata l'assenza di martelletti frangivetro. Nel corso dei controlli beccato anche un venditore ambulante abusivo: sequestrati 100 kg di meloni che sono stati devoluti allo zoo cittadino.