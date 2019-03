Napoli, task force dei vigili urbani: denunciati 11 parcheggiatori abusivi

Domenica 3 Marzo 2019, 15:54

Nell'ambito dei controlli disposti dal comando della polizia locale di Napoli per la movida del fine settimana in diverse zone della città, gli agenti dell’unità operativa Chiaia hanno denunciato 11 parcheggiatori abusivi per i quali è stata accertata la reiterazione del comportamento illecito nelle medesime zone. In particolare i soggetti sono stati sorpresi a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo più volte negli ultimi tre mesi nella zona di via Carducci, via Chiatamone, via Caracciolo, piazza Vittoria, Mergellina e Riviera di Chiaia.Tra via Piscicelli, Mergellina e la Riviera di Chiaia sono state sanzionate una pizzeria, un ristorante e una paninoteca per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancanza di certificazione impatto acustico e mancanza di iscrizione all’Albo Artigiani per la preparazione di alimenti. In via Nazario Sauro, invece, sono stati sequestrati 186 pezzi di merce contraffatta tra borse e portafogli.Ancora, gli agenti del nucleo mobilità turistica hanno intensificato i controlli in considerazione dell’incremento dei turisti in città per il weekend di Carnevale intercettando tassisti abusivi in prossimità dell’aeroporto e della stazionecentrale e in piazza Sannazaro. Multe e sequestri anche per il proprietario di una casa vacanza in via Santa Maria in Portico, nelle vicinanze della Riviera di Chiaia, dove gli agenti hanno scoperto una struttura completamente abusiva.