Nozze trash tra il cantante neomelodico e la vedova del boss, il video del flash mob sbanca su YouTube

Venerdì 29 Marzo 2019, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 15:59

Mentre in città si alimenta la polemica sulle autorizzazioni concesse per le celebrazioni del matrimonio tra il cantante Tony Colombo e la vedova di un boss celebrate ieri a Napoli, emergono alcuni retroscena sulle cosiddette nozze trash. Il flash mob in piazza del Plebiscito, per cui era stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione al Comune di Napoli, è in realtà un'operazione commerciale collegata al matrimonio in quanto il cantante, che è anche produttore in questo business milionario, ha girato e presentato in anteprima mondiale il nuovo singolo intitolato «Ti amo amore mio».Il video è stato caricato su YouTube ieri sera ed ha superato già le 200mila visualizzazioni.