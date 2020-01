Nessun trasferimento, servizi straordinari per il fine settimana sulle funicolari ed nuovo tavolo di confronto previsto per la prossima settimana. Questo quanto deciso nel corso dell'incontro di questa mattina in prefettura, tra l'amministratore unico di ANM, Nicola Pascale e le organizzazioni sindacali confederali ed autonome.



Un confronto utile al ripristino di un servizio che proprio nelle scorse settimane è andato più volte in crisi, con stop e numerose assenze da parte dei dipendenti. Una piccola vittoria per i lavoratori che ora si dicono pronti a ricominciare già da domani sera.

«La procedura è stata sospesa – dichiara Marco Sansone del coordinamento Usb – in attesa di confronti tematici in sede aziendale. Per adesso c'è distensione ed il clima è più rilassato tra noi e l'azienda ma restiamo in attesa degli eventi. La vertenza è stata dura e proprio per questo non possiamo calare la guardia sulla questione. Ma c'è da fare chiarezza. Gli autisti non si sono mai rifiutati di guidare le vetture. Hanno solo voluto applicare il codice della strada che sono tenuti a rispettare come professionisti. Il problema però è quotidiano perchè ci troviamo a lavorare su vetture – anche quelle nuove – evidentemente usurate e con i primi segni di cedimenti strutturali. Ovviamente noi siamo pronti a riaffrontare la situazione ma chiediamo all'azienda ed al comune, di rendersi conto in prima persona delle difficoltà e dei rischi che ogni giorni siamo costretti a fronteggiare».

